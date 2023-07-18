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İYİ Parti'den ÖTV zammı hamlesi! Kararın iptali için dava açtılar

18.07.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zamları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı ortakları dahil çok sayıda siyasi partinin tepki gösterdiği zam kararının ardından İYİ Parti'den yeni bir hamle geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, zam kararının iptal edilmesi için Danıştayda dava açtıklarını duyurdu.

İYİ Parti'den ÖTV zammı hamlesi! Kararın iptali için dava açtılar

İYİ Parti, Danıştayda dava açarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

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"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı.

Kararın Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülen dava dilekçesinde, bu nedenle Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızı nefes alamaz hale getiren yeni vergilere ve zamlara karşı İYİ Parti olarak tüm imkanlarımızı kullanarak mücadelemizi her mecrada sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ÖTV

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