İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti ile CHP arasında yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin, "Birkaç gün daha sabırlı olun. Bu konuda bir bilgi kirliliği var. Müzakerelerin samimi, dürüst, yapıcı bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim." dedi.

Erozan, Bursaspor forması giyerek Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Bursa milletvekili olmanın onurunu taşıdığı gibi Bursaspor formasını da onurla taşıdığını söyledi.

Suriye'ye ilişkin sessiz sedasız bir Astana toplantısı yapıldığını dile getiren Erozan, "Herkes o toplantıda Esad'ın şansı olmasa dahi temsilcilerinin de oturduğunu biliyor. Bir tek biz bunu söyleyemedik. Toplantının amacı; Cenevre müzakerelerine katılacak heyetlerin tanımlanması ve kimlerden oluşacağının belirlenmesiyle ilgiliydi. Maalesef bu, başarısızlıkla sonuçlandı." dedi.

Suriye'nin kuzeyi veya Fırat'ın doğusuna ilişkin bir dönem "sınır gücü" lafının geçtiğini, son dönemde ise "gözlem noktalarından" bahsedildiğini ifade eden Erozan, "Adım adım Irak'takine benzer bir modele gidiliyor. Trajik bir durumla karşı karşıyayız. 'Fırat'ın doğusuna gideceğim, orayı da temizleyecem' diye beyanların ötesine gitmeyen bir politika gözlüyoruz." diye konuştu.