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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 12:42 | Son Güncelleme

"(İttifak görüşmeleri) Birkaç gün daha sabırlı olun. Bu konuda bir bilgi kirliliği var. Müzakerelerin samimi, dürüst, yapıcı bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti ile CHP arasında yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin, "Birkaç gün daha sabırlı olun. Bu konuda bir bilgi kirliliği var. Müzakerelerin samimi, dürüst, yapıcı bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim." dedi.

Erozan, Bursaspor forması giyerek Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Bursa milletvekili olmanın onurunu taşıdığı gibi Bursaspor formasını da onurla taşıdığını söyledi.

Suriye'ye ilişkin sessiz sedasız bir Astana toplantısı yapıldığını dile getiren Erozan, "Herkes o toplantıda Esad'ın şansı olmasa dahi temsilcilerinin de oturduğunu biliyor. Bir tek biz bunu söyleyemedik. Toplantının amacı; Cenevre müzakerelerine katılacak heyetlerin tanımlanması ve kimlerden oluşacağının belirlenmesiyle ilgiliydi. Maalesef bu, başarısızlıkla sonuçlandı." dedi.

Suriye'nin kuzeyi veya Fırat'ın doğusuna ilişkin bir dönem "sınır gücü" lafının geçtiğini, son dönemde ise "gözlem noktalarından" bahsedildiğini ifade eden Erozan, "Adım adım Irak'takine benzer bir modele gidiliyor. Trajik bir durumla karşı karşıyayız. 'Fırat'ın doğusuna gideceğim, orayı da temizleyecem' diye beyanların ötesine gitmeyen bir politika gözlüyoruz." diye konuştu.

Meselenin Türkiye sınırlarının içini de ilgilendirdiğini belirten Erozan, "Dünyanın türlü, çeşitli ufuklarından kopup gelmiş 5 milyon kişi Türkiye'de oturuyor cömertlik ve misafirperverliğimiz sayesinde." ifadelerini kullandı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümüne değinen Erozan, "İlk yapılan seçimlerde Meclise 17 kadın girmiş. O günkü küresel istatistikler itibarıyla Türkiye, meclisindeki kadın sayısı itibarıyla dünyada ikincidir. Bugün kaçıncı? 118. sıradadır." dedi.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erozan, "Yıl sonu itibarıyla sayın damat bey ne yaparsa yapsın biz G-21 olacağız. Bu bir utanç kaynağıdır. Milletimize başarı öyküsü adı altında yalan söyleniyor." görüşünü savundu. Erozan, 2002'de 3 milyon olan icralık dosya sayısının şimdi 25 milyona ulaştığını ve konkordato ilan eden her firmanın peşinden 2-3 firmayı da götürdüğünü öne sürdü.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erozan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının hatırlatılması üzerine, "Piyasadaki 35-40 arasında olan enflasyonu, yüzde 20 gösterip sonunda da işçi, çalışan, memura o sahte, çakma, korsan enflasyon oranı üzerinden eziyet etmenin başka bir tarifi yoktur." dedi.

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmeleriyle ilgili soruya Erozan, "Birkaç gün daha sabırlı olun. Bu konuda bir bilgi kirliliği var. Müzakerelerin samimi, dürüst, yapıcı bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim. Biraz bekleyin. Endişeye gerek yok." yanıtını verdi.

Erozan, bir gazetecinin, "Liderler arasında görüşme bekleniyordu. Tarihi belli oldu mu?" sorusu üzerine, çalışmanın sonuçlarının her iki genel başkana arz edileceğini, onların da noktayı koyacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet kamil erozan Astana ittifak

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