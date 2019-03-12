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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den Erdoğan’a mahkeme çıkışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı incitecek bugüne kadar tek bir söz söylemediğini belirterek “Döndü ne yaptı.?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı incitecek bugüne kadar tek bir söz söylemediğini belirterek “Döndü ne yaptı.? Beni mahkemeye verdi. Versen ne olur kardeşim” dedi.
Trabzon Atatürk Alanı’nda kendisini dinlemeye gelen kalabalığa seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasına Polonya’da PKK terör örgütü sempatizanı tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman’a rahmet dileyerek başladı.
31 Mart’ta yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Akşener, “Sanırsınız savaşa gidiyoruz. Tutturdular bir beka. Elli kere söyledim. Elbette Türkiye’nin düşmanları çok. O düşmanları sevindirmemenin yoklu birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Bir belediye kazanabilmek için insanları birbirine düşürmemektir. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Merak etme. Türkiye zora düştüğünde, ‘her Türk asker doğar’ gereğini yaparız. Trabzonlu, Karadenizli, yapar. Bu seçimler arkadaşların koltuklarının bekasına döndü. Diyorum ki ‘rahat olun’. Belediye başkanı seçilecek. Bu belediye başkanlarının tamamına ister Cumhur İttifakı ister Millet İttifakı’ndan olsun, başarılar diliyorum. Hayırlı olanı, doğru hizmet yapacak olanı kazansın” diye konuştu.
"Karadeniz geliniyim, dilimi tutamıyorum"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine çok kızdığını belirterek “Bana bir kızıyor, bir kızıyor. Ben Karadeniz geliniyim. Kusura bakmasın, dilimi tutamıyorum. Ben dilimi tutmaya kalktığım taktirde 39 yıldır aynı evde yaşadığım kaynanam beni eve almaz. Kafayı eğdiğim gün kapıyı şak diye yüzüme kapatır. Karadeniz gelini olarak ne kafayı eğebilirim ne dilimi tutabilirim” şeklinde konuştu.
“Erdoğan’ın kendisine hakaret edenlerle bir derdi yok” diyen Akşener “Ama ben bugüne kadar kendisini incitici bir tek söz söylemedim. Döndü ne yaptı. Beni mahkemeye verdi. Versen ne olur kardeşim. Mahkemeye de ver, hapiste ettir, hepsi can baş üstüne. Ama öyle bir yanlış işi oldu ki; bari rol icabı ‘seni hapsettireceğim’ deme. Mahkemeye vereceğim de. Önce parayla korkuttu. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan 2.5 milyon almış. Benim çok param olmadığını biliyor. Birbirimizi iyi tanırız. Beni parayla korkutmaya çalıştı. Gittiğim her yerde bana ‘Abla sen konuş, biz öderiz’ diyorlar. Allah razı olsun. Ne hakaret ederim ne iftira ederim ne de önünde diz çökerim. Allah’ın dışında, milletimin dışında eğileceğim tek bir yer yoktur. Onun için benden hoşlanmıyor. Onun için bana çok kızıyor” ifadelerini kullandı.
“Fındığa 5 dolar fiyat ver”
Konuşmasında fındık fiyatlarına da değinen Akşener “Fındığa ekim ayında dedi ki 15 ve 16.5 fiyat verin. Beklediler 11 ve 12 lira arasında fındık satıldı ondan sonra fiyat verdiler. Fındık göçü önler. Fındık Karadeniz’i elinde tutar. Fındık ekonomidir. Fındık zenginliktir. Fındık iştir, istihdamdır. Niçin dünyanın yüzde 70’inin Türkiye’nin ürettiği tekel olduğumuz fındıkla ilgili bu oyunlar oynanıyor. En yakınları Berlusconi üzerinden çikolata fabrikalarının danışmanı da ondan. Yani 5 kişinin zenginliği için fındık öldürülüyor. Çikolata fabrikaları ucuza kapatsın diye Karadeniz göç veriyor. Trabzon gibi bir şehir göç alması lazımken göç veriyor. Sayın Erdoğan harala gürele gezeceğine bak ben doğruları söylüyorum. Dinle be kardeşim. Belki bir hayır çıkar bu millet için. Fındığa 5 dolar ver, dolara bağla. Dünya mecburen satın alacak. Sen bu iradeyi koy. Çikolata fabrikaları fındığı nereden alacak. Tabii ki Türkiye’den alacak. Ama Berlusconi kardeşimden yanındaki yörendeki insanların rant sağlamasından zenginleşmesinden vazgeçemiyorsun. Hani diyorsun ya ‘Dünya 5‘den büyüktür’. Fındık üreticisi de 5 hırsızdan büyüktür” dedi.
Iğdır’da Cumhur İttifakı’nın adayını desteklerini belirten Akşener, “Ama bunlar ‘Barzani ve Apo ile anlaştı. Kayyum atanmayan tek il Iğdır. Orada bir oyunu bozduk. Oyun bozuldu. Şimdi MHP adayının üzerinde tekleştik. Şimdi kazanacak bizim oylarımızla, ona bozuluyorlar. Daha ilginci Barzani’nin sinirleri bozulmuş. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana twit atarsa hiç şaşmayacağım. Trump da başlayabilir. Demek ki doğru yoldayız” ifadelerini kullandı.
Akşener, konuşmasının son bölümünde ’Millet ittifakı’ belediye başkan adayları için Trabzonlular’dan destek isteyerek alandan ayrıldı.

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