HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında açıkladı... "En düşük oy oranımız..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında açıkladı... "En düşük oy oranımız..."

01.05.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yapılan anketleri değerlendirerek, "En düşük oy oranımız yüzde 15" ifadelerini kullandı. İşte Meral Akşener'in açıklamaları...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında açıkladı... "En düşük oy oranımız..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programına konuk oldu. Akşener, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak parti olarak bekledikleri oy oranını da açıkladı.

me3

"EN DÜŞÜK OYUMUZ YÜZDE 15"

"Anketlerde de yükselmeler var." ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti:

"En düşük oyumuzun yüzde 15 olacağına dair bir kanaat var. Bizim veri işleme departmanın başında Birol Aydemir var. Hiçbir anket şirketini suçlayamam. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Üç kağıt vardır, yoktur bilemem. Bunların ortalamasından böyle bir simülasyon yaptı Birol Bey. En kibar halimle anket yapanların işin stratejisine soyunmasını doğru bulmuyorum."

me2

'MERAL HANIM'I CEZALANDIRIN, İSTİFA EDİN'

Akşener'in "Türkiye'de bilinen, çok sayılan bir anket firmasının yöneticisi, masa krizi sırasında Bilge Yılmaz'a telefon açıp 'Meral Hanım'ı cezalandırın, istifa edin' diye telkinde bulundu." ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Akşener ayrıca, "Sayın Muharrem İnce ve Sayın Sinan Oğan'ın aday oldukları için linç edilmeleri yanlış." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!

Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!

 Ata İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Oğan'dan oy oranı açıklaması

Ata İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Oğan'dan oy oranı açıklaması

 Akşener'den dikkat çeken tahmin! '1995'teki seçim sonuçları olacak'

Akşener'den dikkat çeken tahmin! '1995'teki seçim sonuçları olacak'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK açıkladı! Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı...YSK açıkladı! Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı...
Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...
Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Duvarlar patlatıldı, köşeye sıkıştı: İşte o kareler!

Duvarlar patlatıldı, köşeye sıkıştı: İşte o kareler!

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

'Yüzde 50' zam açıklaması! "Memur, emekli ve işçiye..."

'Yüzde 50' zam açıklaması! "Memur, emekli ve işçiye..."

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.