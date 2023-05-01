İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında açıkladı... "En düşük oy oranımız..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programına konuk oldu. Akşener, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak parti olarak bekledikleri oy oranını da açıkladı.

"EN DÜŞÜK OYUMUZ YÜZDE 15"

"Anketlerde de yükselmeler var." ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti:

"En düşük oyumuzun yüzde 15 olacağına dair bir kanaat var. Bizim veri işleme departmanın başında Birol Aydemir var. Hiçbir anket şirketini suçlayamam. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Üç kağıt vardır, yoktur bilemem. Bunların ortalamasından böyle bir simülasyon yaptı Birol Bey. En kibar halimle anket yapanların işin stratejisine soyunmasını doğru bulmuyorum."

'MERAL HANIM'I CEZALANDIRIN, İSTİFA EDİN'

Akşener'in "Türkiye'de bilinen, çok sayılan bir anket firmasının yöneticisi, masa krizi sırasında Bilge Yılmaz'a telefon açıp 'Meral Hanım'ı cezalandırın, istifa edin' diye telkinde bulundu." ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Akşener ayrıca, "Sayın Muharrem İnce ve Sayın Sinan Oğan'ın aday oldukları için linç edilmeleri yanlış." ifadelerini kullandı.