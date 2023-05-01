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  4. Son dakika | Seçim mitinginde çarpıcı anlar: Sesi titredi gözleri doldu! Akşener'den sert sözler: 9 aylık torunuma...

Son dakika | Seçim mitinginde çarpıcı anlar: Sesi titredi gözleri doldu! Akşener'den sert sözler: 9 aylık torunuma...

01.05.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Nevşehir'de seçim mitingine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması sırasında sesinin titreyip gözlerinin dolduğu çarpıcı anlar dikkat çekti. "Bu benim için ölümdü! Benim için ölümden beterdi" ifadelerini kullanan Akşener, yaşadığı bir mahkeme sürecini anlatırken de "Verdim mahkemeye, 3 şerefsiz beraat etti" dedi.

Son dakika | Seçim mitinginde çarpıcı anlar: Sesi titredi gözleri doldu! Akşener'den sert sözler: 9 aylık torunuma...

Son dakika haberi: Seçimlere 2 haftadan az süre kala seçim meydanlarındaki söylemlerin dozu da arttı. Akşener, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara değinerek "Ben öyle bir şey yaptıysam ailem için katlim vaciptir" dedi.

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"ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE BANA DENDİ Kİ..."

Akşener Nevşehir'deki seçim mitingindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Onun kardeşi Meral Akşener'e, bir anneye, eşe, babaanneye, bir erkek çocuğunun anasına sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde malum bir televizyon kanalında dendi ki 'Kocasını aldattı.' Bu benim için ölümdü! Benim için ölümden beterdi. Sonra gördüm ki meğer hepimize, bütün kadınlara yapılıyormuş. Verdim mahkemeye, 3 şerefsiz beraat etti. 1 hakime hanım bunu beraat ettirdi. Ağabeyim akciğer kanseri, yatıyor hastanede. "

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"9 AYLIK TORUNUMA 'GAYRİMEŞRU' YAZDIRDI"

"Ben öyle bir şey yaptıysam ailem için katlim vaciptir. Ama yapmadıysam, siz biliyorsunuz. Bu ah herkese yeter. Sonra devam etti. İsmail Kahraman denen o adam 'Meral Kılıçdaroğlu' dedi. Mahkemeye verdim beraat etti. Evim basıldı, beraat etti. Bunu yapanların başındaki, 9 aylık torunuma "gayrimeşru" yazdırdı. Her şeye göz yumuldu. En son gelinen nokta, Sinan Ateş katledildi. İşte biz bunlara karşı duracağız."

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seçim Meral Akşener

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