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  4. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan ekonomi eleştirisi:

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan ekonomi eleştirisi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

"Böyle bir ekonomiyi 'ben iyi yönetiyorum' diyen bir iktidar şapkayı öne koyup düşünmeli ve ekonomi alanında da doğru kararlar almayı becerebilecek kadroları devreye sokmalıdır"

İZMİR (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin ekonomisinin önemli sorunlar yaşadığı savunarak, "Böyle bir ekonomiyi 'ben iyi yönetiyorum' diyen bir iktidar, şapkayı öne koyup düşünmeli ve ekonomi alanında da doğru kararlar almayı becerebilecek kadroları devreye sokmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 11-12 seviyesinde olduğunu ancak hanelerde hissedilen enflasyonun yüzde 25'in altında olmadığını savundu.

Türkiye ekonomisinin hızla küçüldüğünü ileri süren Dervişoğlu, "Böyle bir ekonomiyi 'ben iyi yönetiyorum' diyen bir iktidar, şapkayı öne koyup düşünmeli ve ekonomi alanında da doğru kararlar almayı becerebilecek kadroları devreye sokmalıdır." diye konuştu.

Dervişoğlu, parti olarak Türkiye'nin Otomobili girişimini doğru, yerinde ve gecikmiş bulduklarını ancak otomotiv piyasasında rekabet edebilmek adına büyük şirketlerin birleştikleri bir dönemde hükümetin de bir takım tedbirleri yaşama geçirmesi gerektiğini söyledi.

Kanal İstanbul Projesi'nin ekosistemi bozmasının yanı sıra dış politika alanında da bir takım sıkıntıları barındırdığını belirten Dervişoğlu, "Bu projenin yapılabilirliğine ihtimal vermiyoruz. Gündem değiştirmek için ortaya atılmış bir takım tartışmalar olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Dervişoğlu, Libya'ya asker gönderme tezkeresi öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede Libya tarafından gönderilen davet mektubunu görmek istediklerini ancak bunun kabul edilmediğini anlatarak, "TBMM noter kurumuna düşürülmüşse, karar ve icra yetkisi, tamamen bir kişiye devrediliyorsa, o zaman Türkiye'nin değerlendirmesi icap eden şey bu sistemdir." ifadesini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in altyapı sorunlarının giderilmesinin ve kentte deprem konusunda duyarlılığının arttırılması gerektiğini vurgulayarak, Konak ilçesinde yapılması gündemde olan gökdelenin İzmir'in bağrına çakılmış kazık niteliğini taşıyacağını ve İzmir'e yakışmayacağını dile getirdi.

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine kayyum atanmasıyla ilgili bir soru üzerine Dervişoğlu, "Kusurlu, kabahatli insan çıkabilir ama İzmir, kurullarını işletebilen bir kenttir. Belediye başkanının belediye meclisinden seçilmesi bizim açımızdan yerinde olur." diye konuştu.

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