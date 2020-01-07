İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan ekonomi eleştirisi:

İZMİR (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin ekonomisinin önemli sorunlar yaşadığı savunarak, "Böyle bir ekonomiyi 'ben iyi yönetiyorum' diyen bir iktidar, şapkayı öne koyup düşünmeli ve ekonomi alanında da doğru kararlar almayı becerebilecek kadroları devreye sokmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 11-12 seviyesinde olduğunu ancak hanelerde hissedilen enflasyonun yüzde 25'in altında olmadığını savundu.

Türkiye ekonomisinin hızla küçüldüğünü ileri süren Dervişoğlu, "Böyle bir ekonomiyi 'ben iyi yönetiyorum' diyen bir iktidar, şapkayı öne koyup düşünmeli ve ekonomi alanında da doğru kararlar almayı becerebilecek kadroları devreye sokmalıdır." diye konuştu.

Dervişoğlu, parti olarak Türkiye'nin Otomobili girişimini doğru, yerinde ve gecikmiş bulduklarını ancak otomotiv piyasasında rekabet edebilmek adına büyük şirketlerin birleştikleri bir dönemde hükümetin de bir takım tedbirleri yaşama geçirmesi gerektiğini söyledi.