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İYİ Parti ile CHP arasında 'ittifak' çatlağı! Erhan Usta: Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı

27.01.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in ittifak ile ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak "Bir açıklama yaptım, ondan sonra ihraç oldum. O zaman Cumhur İttifakı'na mecbur değiliz demiştim. Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti ile CHP arasında 'ittifak' çatlağı! Erhan Usta: Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de yaptığı basın toplantısında gazetecilerin, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in ittifak ile ilgili açıklamalarına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. Usta, "Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı" dedi.

"TÜRKİYE BUNDAN SONRA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ KESİNTİLERİ YAŞAYACAK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Usta, doğalgaz ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in doğalgaz ile ilgili söylediklerini hatırlattı. Usta, doğalgaz depolama tesislerinin yüzde 45 dolu olduğunu söyleyerek, İran’ın doğalgaz kısıntısı yapacağını açıkladığı zaman depolama tesislerinde yüzde 33 civarında doluluk olduğunu ifade etti. Usta, Türkiye’nin bundan sonra elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanacağına dikkat çekti.

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İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Usta İmamoğlu’na ve Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ile ilgili açıklamasına ilişkin sorulara, Türkiye’nin enerji krizine yönelik konuşulmasının doğru olacağını söyleyerek cevaplamadı.

AHÇET ÇELİK'İN AÇIKLAMASIYLA İLGİLİ SORUYA YANIT: BUNLARI GENEL BAŞKANLAR KONUŞSUN, BENİM AĞZIM YANDI

Usta, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in ittifak ile ilgili açıklamalarına, “İttifaklarla ilgili olarak MHP Grup Başkanvekili görevinden alınmıştım. Bir açıklama yaptım, ondan sonra ihraç oldum. O zaman Cumhur İttifakı'na mecbur değiliz demiştim. Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı” dedi.

AHMET ÇELİK NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'nin İYİ Parti'ye saygı duymak zorunda olduğunu ifade ederek CHP ile ittifak kurmak zorunda olmadıklarını ifade etmişti.

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