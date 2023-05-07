İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'Cem Yılmaz' göndermesi: 'Hava gazı kalır'

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlere bir hafta kala Manisa'daki mitingte vatandaşlara seslendi. Konuşmasında iktidara ve Cumhur İttifakı'na yüklenen İYİ Parti lideri Akşener, Millet İtttifakı'na sürekli bir 'iftira' atıldığını savundu. Komedyen Cem Yılmaz'a da göndermede bulunan Akşener ""İnan Cem Yılmaz hava gazı kalır, çok severim kendisini ama bunların söylediklerinin yanında ciddi söylüyorum o bile bulamıyor bunları." dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

– Seçmen velinimettir. Millet patrondur. Elbette siz isterseniz, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak, ben de başbakan olacağım demektir.

“NE ARA FETÖ DÜŞMANI OLDUN?”

– Böyle sesleniyorsunuz ama birilerinin sinirlerini laçka etti. İlaç kullanıyorlar, ilaç. Biri çıktı dedi ki “Kazanırlarsa FETÖ kazanır.” Ama onlar zamanında FETÖ’yü övüyordu. Onlar “Hocaefendi” derdi. Uzun uzun överlerdi. Ne ara FETÖ düşmanı oldun?

– Biri de diyor ki “Kazanırlarsa şampanya patlatacaklar ama biz kazanırsak tertemiz alnımız seccadeye değecek.” Kadınlar öldürüldüğünde, kadınlar tecavüz edildiğinde, 82 puanla atanamayanların döneminde, kul hakkının yenildiği dönemde senin alnının neresi tertemiz? Kapkara alnınız, kapkara!

– Biz kazanırsak erkeklerle erkekler evlenecekmiş ama fantezide sınır yok. Erkekler ile hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Psikiyatristler bunları muayene edip tedavi etmeli. Hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı, şu anda ülkeyi yönetecek durumda değiller!

"CEM YILMAZ HAVA GAZI KALIR"

– İnan Cem Yılmaz hava gazı kalır, çok severim kendisini ama bunların söylediklerinin yanında ciddi söylüyorum o bile bulamıyor bunları.





