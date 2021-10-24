İYİ Parti'nin programı öncesi arbede çıktı

İYİ Parti'nin 4'üncü Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'salona giremezsiniz' tartışması çıktı.

Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler ve grup arasında arbede yaşandı.

"BİZ TÜRKİYE İÇİN TOPLANDIK"

Öte yandan İYİ Parti’nin 4. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda Akşener şunları ifade etti:

4 yıl evvel İYİ Parti’yi 25 Ekim 2017’de bu iradeyle kurduk ve dediler ki ‘çıkmayın yola başaramazsınız’, bu yağmurun altında burada bulunan irade dedi ki başaracağız, başaracağız, başaracağız. İktidara yürümüyor, koşuyoruz. ‘Boş yere uğraşmayın dağılırsınız’ dediler. Biz Türkiye için toplandık.

"TORUNUMA BİLE İFTİRA ATILDI"

Türkiye’de iyi şeyler olacağına inancımızla toplandık. Ve bir mucizeyi başardık. Torunum Pars’a bile iftira atıldı. Ama biz iyi insanlarız, adaleti bu ülkeye getirecek Ömer’in yolunda yürüyen insanlarız.

Türkiye’de herkes adil olacak. Karnı doymuş insanlar olacak. Bu kutlu yolda adalet var, sizler varsınız. Bu aziz millet bizleri sevdi. Milletimiz bize yanlış giden bir şeyler var dedi. Vatanımızın dört yanında millet bizi çağırıyor. Bu bizim milletimize olan şeref sözümüzdür. Bu partiyi Türkiye’yi yönetmek iddiası üzere kurduk. Biz hazırız şimdi onlar düşünsün.

"KARARLARI ORTAK AKILLA ALACAĞIZ"

Partili Cumhurbaşkanlığı’ndan kurtulacağız. İyileştirilmiş parlamento sistemiyle yeniden kutlu bir hale getireceğiz. Yandaş kavramını kaldıracağız. Milletin sırtındaki keneleri söküp atacağız.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

İstanbul Sözleşmesi’ni amasız fakatsız hayata geçireceğiz. Kadınlara şiddet uygulanmasını görmezden gelmeyeceğiz. İktidar şiddet gören kadınları görmezden geldi. Bu ülkeyi kadınlarla el ele verip yeniden ayağa kaldıracağız. Milletimiz yetkiyi verdiğinde kararları ortak akılla alacağız.



