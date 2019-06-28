İYİ Parti, Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TRT Kürdi’de, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi, kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan ile yapılan röportajın yayınlanmasında sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ağıralioğlu, “TBMM grup toplantımızdan sonra 39 mebusumuzla birlikte TRT’nin yayın politikası, bu politikaya onay verenler, bunun arkasında imzası ve iradesi olanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Partili milletvekilleriyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu; TRT’nin, tarafsız haber, eşit temsil imkanı ve ülkenin geleceğiyle ilgili bir disiplin çerçevesi içinde herkese ifade imkanı vermesi gerektiğini belirtti.

TRT’nin seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla Osman Öcalan’la röportaj yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

“TRT’de bir terörist seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde haberleştirilemez. Kırmızı bültenle aranan bir alçağa TRT mikrofon uzatamaz. Bunun arkasında kimler varsa bu iradeye imkanı kim oluşturmuşsa ortaya çıkacak. Salı günü TBMM grup toplantımızdan sonra 39 mebusumuzla birlikte TRT’nin yayın politikası, bu politikaya onay verenler, bunun arkasında imzası ve iradesi olanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.

(AA)

