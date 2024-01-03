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  4. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yerel seçim açıklaması! Tarih verildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yerel seçim açıklaması! Tarih verildi

03.01.2024 18:45 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. "Yerelde kazanacak adaylar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor" diyen Zorlu, "Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte 5 Ocak'tan itibaren artık sahalara iniyoruz. İllerimize gideceğiz. Hem teşkilatlarımız, hem de vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yerel seçim açıklaması! Tarih verildi

İYİ Parti Genel Merkezinde Başkanlık Divanı toplantısının ardından parti sözcüsü Kürşad Zorlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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ENFLASYON AÇIKLAMASI

Zorlu, TÜİK'in açıkladığı yüzde 64,77 enflasyon rakamını hatırlatarak, "Fiyat artışı kuzu etinde yüzde 150, dana etinde yüzde 134. Artık hepimiz biliyoruz ki TÜİK'in marketine bizlerin erişimi yok. 'Orada bir market var uzakta, gitmesek de görmesek de o market bizim marketimizdir' durumu var adeta. Fiyatı az artan ürünler arasında yani enflasyonu aşağı çeken harcama gruplarında giyim grubu dikkat çekiyor. Ancak bir bakıyorsunuz TÜİK mucizesi var ortada. TÜİK diyor ki 'giyim fiyatları yıllık yüzde 40,7 arttı'; İstanbul Ticaret Odası diyor ki 'yüzde 111,7.' Peki, enflasyon hedefledikleri gibi bu sene sonunda yüzde 36'ya düşecek mi? Daha yeni yıla girer girmez dolar kuru 40 kuruş yükseldi. Vergilere yüzde 58 zam geldi. Akaryakıta KDV dahil ÖTV güncellemesi geldi ve benzin 2,31 TL, motorin 2,17 TL artıyor. Daha yeni yıla girmeden marketlerdeki etiketler değişmeye başladı" dedi.

AKŞENER-DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİ

Kürşad Zorlu, Akşener ve Davutoğlu görüşmesine ilişkin talebin Gelecek Partisi'nden geldiğini söyleyerek, "Görüşme talebi Sayın Davutoğlu'ndan geldi. Görüşmede yoğunluklu olarak Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'deki katliam, bu konuda birlikte bir tavır nasıl geliştirilebilirin üzerinde duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade etmeliyim" dedi.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Zorlu, yerel seçim çalışmalarına ilişkin soru üzerine, "Şu ana kadar 4 büyükşehir, 10 il, 108 ilçe ve 18 beldede adaylarımızı açıkladık. Bu hafta cuma günü bu vesile ile genel başkanımız Bursa'da olacaklar. Önümüzdeki hafta adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Burada çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Özellikle yerelde kazanacak adaylar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor ve yerel seçimlere hazırlık için Başkanlık Divanımızda konuşulan şey şuydu; Türkiye'deki 81 ilimizi yakınlık anlamında 10 farklı kategoride topladık ve milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ile bunların yanı sıra o bölgede bulunan Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte 5 Ocak'tan itibaren artık sahalara iniyoruz. İllerimize gideceğiz. Hem teşkilatlarımız, hem de vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz ve kararımızda nasıl haklı olduğumuzu milletimize anlatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İYİ Parti
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