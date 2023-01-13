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İYİ Parti yüzde 10'un altında kaldı, AK Parti'de istikrarlı yükseliş! Son anketi paylaştı: İşte bir yıl boyunca oyu en çok değişen partiler

13.01.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti nisandan itibaren oyunu yükseltti, İYİ Parti yüzde 10'un altında kaldı. Dikkat çeken veriler Optimar Araştırma'nın bir yıl boyunca yürüttüğü Türkiye'nin Nabzı araştırması sonuçlarından geldi. Tarihi öne çekilmesi konuşulan seçimlere sadece aylar kala paylaşılan sonuçlarda partilerin 2022 boyunca oy ortalamaları ve oy oranlarının değişimi ortaya kondu. Firmanın başkanı Hilmi Daşdemir, son gerçekleştirdikleri anket sonucunu da paylaştı. İşte kritik ipuçları barındıran o anket sonuçları...

İYİ Parti yüzde 10'un altında kaldı, AK Parti'de istikrarlı yükseliş! Son anketi paylaştı: İşte bir yıl boyunca oyu en çok değişen partiler

Siyasetin gündeminde son dönemin öne çıkan başlıkları 'Altılı masanın adayı kim olacak?', 'Seçimler hangi tarihte yapılacak' gibi sorular çevresinde şekillenirken partilerin oy oranları da merakla takip ediliyor. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, partilerin oy oranlarının değişimini gösteren grafikleri ve oy ortalamalarını paylaştı. Bu sonuçlara göre AK Parti nisan ayından beri kesintisiz olarak oyunu yükseltmesiyle ön plana çıkarken İYİ Parti'nin yüzde 10'un altında kalması da dikkat çekti.

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İŞTE 5 PARTİNİN OY ORANLARININ ORTALAMASI

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarının 2022 ortalamasında Optimar Araştırma'nın sonuçlarına göre 5 partinin sıralaması ve oy oranlarının ortalaması şu şekilde oldu:

  • AK Parti: %37,7
  • CHP: %25,5
  • İYİ Parti: %10,4
  • HDP: %9,8
  • MHP: %9,6

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AK PARTİ'DE İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Öte yandan araştırmada partilerin yıl içerisindeki oy oranlarının değişimini gözler önüne seren grafikler de paylaşıldı.

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AK Parti'nin şubat anketindeki yüzde 38,7'lik oranının ardından nisanda 35,9'a düştüğü, bu aydan itibaren yıl sonuna dek ise oyunu artırarak yüzde 41,1'i bulduğu görüldü.

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CHP'nin yüzde 26,7 oy oranıyla başladığı yılı yüzde 25,5 ile kapattığı görüldü.

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Sonuçlara göre İYİ Parti de ocaktaki yüzde 10,9'luk oranını aralıkta yüzde 8,1'e düşürdü.

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2022'ye yüzde 9,7 ile giren HDP aralık ayındaki ankette yüzde 9,8 oy oranı kaydederek yılı yükselişle tamamladı.

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MHP ise yüzde 10,2'den yüzde 8'e düşerek yıl boyunca yüzde 2,2 oranında oy kaybı yaşadı.

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SON ANKET SONUCUNU PAYLAŞTI

Daşdemir, paylaşımına firmanın son anket sonucunu da ekledi. İşte 27 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 tarihleri arasında 26 ilde, 2 bin 1 kişi ile gerçekleştirilen anketin sonucunda ortaya çıkan tablo:

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