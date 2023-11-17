İYİ Partili Çömez’den gündem yaratan ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddiası: ‘700 milyon TL boca edilmiş’

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan’a bir kamu bankası tarafından 700 milyon lira kredi verildiği iddia etti. Çömez iddialarının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandığını belirterek iddiaların odağındaki bankanın Ankara bölge koordinatörünün görevden alındığını da öne sürdü.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Sözcü TV’de katıldığı bir canlı yayında konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta bir bilgi geldi, devlet bankalarından Ayhan Bora Kaplan'a hiçbir teminat gösterilmeden devlet bankasından 700 milyon TL boca edilmiş! Bu para geri ödenmemiş. Ben buradan soruyorum Ey Mehmet Şimşek, size soruyorum devlet bankalarından bu para neden verildi?

Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Yayına girmeden önce de öğrendim, bu işin sorumluları devlet bankalarındaki yöneticiler görevden alınmış. Birçok otomotiv firması Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçti. Biz hala fellik fellik sıcak para bulmaya çalışıyoruz.

Böyle bir yapının devam etmesi mümkün değil. Demokrasi ayaklar altına alınıyor, Mehmet Şimşek de Avrupa'da fellik fellik para arıyor. Bu ülkede hukuk arasa daha iyi olur. Ben hesap soruyorum, bu ülkenin devlet bankalarından milyonlarca lira nasıl çete liderine aktarıldı diyorum! Sana cevap vermeyeceğim diyor.”

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN TALEBİ İLE GÖREVDEN ALINDI”

Öte yandan Çömez sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise “Soru önergemize cevap yok ama belli ki kulaklarına kar suyu kaçmış. 700 milyon lira veren bankanın Ankara bölge koordinatörü İçişleri Bakanlığının talebi ile az önce görevden alındı.” İfadelerini kullandı.







