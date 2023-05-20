İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz canlı yayında duygulandı, sosyal medyada gündem oldu: 'Çok kritik bir dönemeçteyiz, daha hata yapacak bir payımız yok'

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İkinci turda vatandaşlar Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapacak. Gözler ikinci turda hangi adayın kazanacağına çevrilmişken Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof.Dr. Bilge Yılmaz'ın katıldığı canlı yayında duygulanması sosyal medyada gündem oldu.

"HATA YAPACAK BİR PAYIMIZ YOK"

Türkiye'nin sorunlarına dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor, çok kritik bir dönemeçteyiz. Daha hata yapacak bir payımız yok. Ülkede... Kusura bakmayın, ben de duygulanıyorum" dedi.

"GENÇLERİN GİTME NEDENİ İLE BENİM GELME NEDENİM AYNI"

İşte Yılmaz'ın açıklamasından satır başları:

"Ülkede bir beyin göçü var. Türkiye yetiştirdiği yetenekli gençleri, yurt dışına kaybediyor. Açıkçası bu gençleri de suçlayamıyorum. Onların gitme nedeni ile benim gelme nedenim aynı zaten. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor, çok kritik bir dönemeçteyiz. Daha hata yapacak bir payımız yok. Ülkede... Kusura bakmayın, ben de duygulanıyorum. Ekonomik olarak bu gençlere bir gelecek sunamıyoruz. Tweet attı diye tutukluyoruz, ülkede özgürlükler yok, bu çocuklar ne yapsın. Şimdi olayın bir de ekonomik boyutuna bakalım. O biraz daha az duygusal. Ülkede liyakat yok, devlet okul sistemi çökmüş. Eskiden yetenekli ama varlıklı olmayan çocukların bir yükselme umudu vardı, o kalmamış. Zengin değilseniz gideceğiniz okullar sınırlı. Size eğitim veremiyor, çok haksız bir rekabet var, yükselemiyorsunuz. Yükselseniz de mezun olduğunuz zaman liyakat önemli değil."

