HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz canlı yayında duygulandı, sosyal medyada gündem oldu: 'Çok kritik bir dönemeçteyiz, daha hata yapacak bir payımız yok'

İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz canlı yayında duygulandı, sosyal medyada gündem oldu: 'Çok kritik bir dönemeçteyiz, daha hata yapacak bir payımız yok'

20.05.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın dün canlı yayında açıklama yaparken duygulanması sosyal medyadan gündem oldu. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında katılan Yılmaz "Türkiye yetiştirdiği yetenekli gençleri, yurt dışına kaybediyor. Onların gitme nedeni ile benim gelme nedenim aynı zaten. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor, çok kritik bir dönemeçteyiz. Daha hata yapacak bir payımız yok" dedi.

İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz canlı yayında duygulandı, sosyal medyada gündem oldu: 'Çok kritik bir dönemeçteyiz, daha hata yapacak bir payımız yok'

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İkinci turda vatandaşlar Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapacak. Gözler ikinci turda hangi adayın kazanacağına çevrilmişken Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof.Dr. Bilge Yılmaz'ın katıldığı canlı yayında duygulanması sosyal medyada gündem oldu.

"HATA YAPACAK BİR PAYIMIZ YOK"

Türkiye'nin sorunlarına dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor, çok kritik bir dönemeçteyiz. Daha hata yapacak bir payımız yok. Ülkede... Kusura bakmayın, ben de duygulanıyorum" dedi.

"GENÇLERİN GİTME NEDENİ İLE BENİM GELME NEDENİM AYNI"

İşte Yılmaz'ın açıklamasından satır başları:

"Ülkede bir beyin göçü var. Türkiye yetiştirdiği yetenekli gençleri, yurt dışına kaybediyor. Açıkçası bu gençleri de suçlayamıyorum. Onların gitme nedeni ile benim gelme nedenim aynı zaten. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor, çok kritik bir dönemeçteyiz. Daha hata yapacak bir payımız yok. Ülkede... Kusura bakmayın, ben de duygulanıyorum. Ekonomik olarak bu gençlere bir gelecek sunamıyoruz. Tweet attı diye tutukluyoruz, ülkede özgürlükler yok, bu çocuklar ne yapsın. Şimdi olayın bir de ekonomik boyutuna bakalım. O biraz daha az duygusal. Ülkede liyakat yok, devlet okul sistemi çökmüş. Eskiden yetenekli ama varlıklı olmayan çocukların bir yükselme umudu vardı, o kalmamış. Zengin değilseniz gideceğiniz okullar sınırlı. Size eğitim veremiyor, çok haksız bir rekabet var, yükselemiyorsunuz. Yükselseniz de mezun olduğunuz zaman liyakat önemli değil."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan 'karanlık tablo' çıkışı! Gençlere böyle seslendiErdoğan'dan 'karanlık tablo' çıkışı! Gençlere böyle seslendi
Sinan Oğan ile fikir ayrılığı yaşıyor mu? Özdağ açıkladıSinan Oğan ile fikir ayrılığı yaşıyor mu? Özdağ açıkladı
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi nefes kesti

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi nefes kesti

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

Adalet Partisi Genel Başkanı: 'Siyasetin yönünü değiştirecek'

Adalet Partisi Genel Başkanı: 'Siyasetin yönünü değiştirecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.