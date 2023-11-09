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İYİ Partili Zorlu duyurdu! "HSK'ya suç duyurusunda bulunuyoruz"

09.11.2023 15:48 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), derhal bu konuda soruşturma başlatmalıdır. Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, en geç yarın HSK'ya suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

İYİ Partili Zorlu duyurdu! "HSK'ya suç duyurusunda bulunuyoruz"

İYİ Partili Zorlu ve beraberindeki partililer, Yargıtay önünde basın açıklaması yaptı. Zorlu, Yargıtay'ın kararını hukuk skandalı olarak niteleyerek, "Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak bizzat Anayasal hukuk düzenine, hukukun üstünlüğüne ve devlet organları arasındaki işleyişe yönelik adeta bir darbe girişiminde bulunmuştur. Yine bu kapsamda millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal yapısının, aynı Yargıtay dairesi tarafından hedef alınması, darbenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Bu vesileyle, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un bizzat bu dayatmaya karşı en net tepki vermesi gereken kişi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

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'ANAYASA'YI HEDEF ALMAK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ HEDEF ALMAKTIR'

Mahkemelerin aldığı kararların eleştirilebilir kararlar olduğunu; ancak Yargıtay'ın bir dairesinin AYM'yi bundan ötürü suçlaması ve üyelerini hedef göstererek suç duyurusunda bulunmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Zorlu, "Burada esas mesele, Anayasa'ya karşı var olan bir saldırı ve onun korunması meselesidir. Öncelikle, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM kararına uymayarak ve üstelik görevsizlik kararı bile vermeksizin ilgili dosyayı Yargıtay 3'üncü Ceza Mahkemesi'ne göndermesi, en baştan itibaren bir usulsüz sürecin inşa edilmekte olduğunu gözler önüne sermektedir. HSK, derhal bu konuda soruşturma başlatmalıdır. Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, Hukuk Politikaları Başkanlığımızca en geç yarın HSK'ya suç duyurusunda bulunuyoruz. Soruşturma açmakla yetkili olan Yargıtay Başkanlar Kurulu'na, ilgili Yargıtay üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Buradan ilgili taraflara seslenmek istiyoruz; Anayasa'yı hedef almak, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almaktır. Anayasa'ya darbe vurmaya çalışmak, Türk milletine ve Türk devletinin bekasına darbe vurmaya çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

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Zorlu ve partililer, açıklamanın ardından Yargıtay binasına girerek, tepki olarak içeriye Anayasa kitapçığı bıraktı. (DHA)

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İYİ Parti hsk
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