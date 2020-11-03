HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İzlenme rekorları kırdı! Trump seçim meydanlarındaki ilginç anları paylaşıp oy istedi

İzlenme rekorları kırdı! Trump seçim meydanlarındaki ilginç anları paylaşıp oy istedi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimi için geri sayım başladı. ABD Başkanı Trump, seçim meydanlarındaki ilginç anları paylaşayarak, son kez oy istedi. Trump'ın seçim mitingindeki ilginç anlar izlenme rekorları kırdı.

İzlenme rekorları kırdı! Trump seçim meydanlarındaki ilginç anları paylaşıp oy istedi

Amerika Birleşik Devletleri 46. başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın yarışacağı ABD Başkanlık seçimlerinde kritik gün geldi çattı.ABD Başkanı Trump seçmene karşı son kozunu kullanarak, seçim meydanlarındaki ilginç anları paylaşayarak, oy istedi.

MİTİNGTEKİ DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Trump’ın müzik eşliğinde dans ettiği o anlar kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.Başkan Trump’ın seçim konuşmalarından derlenen dans figürleri bir araya getirilerek, Village People müzik grubunun ‘Y.M.C.A’ adlı şarkısıyla birleştirildi. Ortaya çıkan renkli görüntüyü paylaşan Trump, mesajında “Oy Kullan” dedi.

1

Öte yandan, yakın tarihteki seçimlere göre, sandığa gitme oranının yüzde 60'ı bulmadığı ABD'de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısındaki artış dikkati çekiyor. Ülkede 98 milyona yakın kişi halihazırda oyunu kullanmış bulunuyor. Bu kişilerin 62 milyondan fazlasının posta yoluyla, 35 milyondan fazlasının da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı ifade ediliyor.

2

BEYAZ SARAY'A GİTMEK İÇİN 270 DELEGEDEN GEREKİYOR

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, "Başkan" olmaya hak kazanıyor.Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

3

ABD Başkanlık Seçimleri: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi?ABD Başkanlık Seçimleri: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi?

SONUÇLARI TRUMP WASHİNGTON DC'DE, BİDEN DELAWARE'DE İZLEYECEK

Başkan Trump, seçim sonuçlarını başkent Washington DC'de Beyaz Saray'da takip edecek. Trump kazanması durumunda kutlamayı da Beyaz Saray'da yapmayı planladığını açıkladı. Biden ise seçimleri Delaware eyaletinin Wilmington kentinde takip edecek. Biden kazanması durumunda halka hitabını buradaki Chase Center'dan yapacak.

Kaynak: DHA

En Çok Okunan Haberler
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı!
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan'la ilgili flaş açıklama
Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan'la ilgili flaş açıklama
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
Diğer Haberler
Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!
Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!
Şaşkına çeviren an! Dişlerini fırçalarken lavaboya dişleri döküldü
Dişlerini fırçalarken lavaboya dişleri döküldü
Baby Shark: 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu
Tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu
Restoranın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan kadın tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Avusturya'daki terör saldırı sonrası 3 günlük yas ilan edildi
Avusturya'da 3 günlük yas ilan edildi
Almanya'dan skandal karar! Sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi
Almanya'dan skandal karar! Sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.