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  4. İzleyenlerin yürekleri ağza geldi! Dişlerini çıkardı, hızlıca fırladı

İzleyenlerin yürekleri ağza geldi! Dişlerini çıkardı, hızlıca fırladı

25.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerce kez izlenen görüntüler, herkesin kanının çekilmesine neden oldu ama bakıcının serin kanlı hareketleri dehşete düşürdü.

İzleyenlerin yürekleri ağza geldi! Dişlerini çıkardı, hızlıca fırladı

Kaliforniya'daki Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin kurucusu Jay Brewer, çürüme riski taşıyan yumurtalarını koruyan dev bir piton tarafından neredeyse saldırıya uğruyordu.

MİLYONLARCA KİŞİ DEHŞETE KAPILDI

Ne olduysa Jay Brewer, saklamak için dev pitonun yumurtalarından bazılarını toplamaya çalışırken oldu. Jay Brewer'ın iki buçuk milyona yakın takipçisi, adamın paylaştığı görüntülerle tam anlamıyla dehşete kapıldı, izleyenlerin yürekleri ağza geldi.

Brewer'ın Instagram hesabında paylaştığı video, hayvanın dişlerini açığa çıkardığını ve doğrudan adamın gözlerine doğru çok hızlı bir şekilde fırladığını gösteriyor.

Jay hayvanın saldırısından kıl payı kaçtı ve ve şaşkınlıkla kameraya baktı. Dev pitonun saldırısından ne kadar kıl payı kurulduğunu ve ucuz atlattığını fark etti. Jay videoyu Instagram'a yükledi ve "rahat davranmak için dev yılana fazla yakın" olduğunu söyledi. Jay daha sonra ne olduğunu açıklayan bir güncelleme de paylaştı.

"Bu yılanın huysuz olduğunu söylediğimde ciddiydim, gerçekten çok huysuz" dedi ve ekledi: "Elinden çok zor kurtuldum. Çünkü sahip olduğu birkaç iyi yumurtayı kurtarmaya çalıştığımı bilmiyor. Onları oradan almasam iyi yumurtalar bile çürürdü. Bu yüzden bebekleri kurtarmak için risk almaya hazırım."

ÖLÜMCÜL BİR GÜÇLE SALDIRIYORLAR

Pitonlar her ne kadar zehirli olmasa da inanılmaz derecede güçlü olurlar ve ölümcül bir güçle saldırırlar. Hatta ölüme yol açtıkları da biliniyor.

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