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İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

19.06.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Hareketli botu durduran ekipler 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça ilçesi açıklarında da lastik bottaki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)

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İzmir göçmen

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