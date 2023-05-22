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İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: İzmir seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak

22.05.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmenler tarafından yakından takip edilecek. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. İzmir seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: İzmir seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak

İzmir Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs'ta birçok kişi ttarafından yakından takip edilecek. İzmir seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar arama motorlarında yapılmaya başlanacak. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oyların yüzde 5.17'sini Muharrem İnce'nin ise yüzde 0.44 aldığı kaydedildi. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle de seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler içiniçin geri sayım sürüyor. İzmir seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak.

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İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İzmir cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü ilçe ilçe takip edilebilecek. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak.

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Açılacak sandık sonuçlarına göre; İzmir'dE Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 14 Mayıs'ta olduğu gibi Mynet.com'da yayımlanacak.

Anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri anbean takip edilebilecek. "İzmir 2. tur seçiminde kim önde?", "Seçimin kazananı kim oldu?" soruları yanıt bulacak.

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

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İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur İzmir seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

İzmir CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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izmir seçim sonuçları

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