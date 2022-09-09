İzmir'de 100. yıl coşkusu

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihî "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos Trikupis Afyonlu Ahmet Çavuş tarafından tutsak edildi. Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10:00'da İzmir'e girdi. İzmir’e girerek Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çeken kişi ‘Kürt Reşo’ lakaplı Diyarbakırlı Süvari Çavuş Reşat Nazlı'dır.

İkinci Tümen'in öncülüğünü yapmakla görevlendirilen Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasında yaya olarak en önde giden sekiz er, Bornova'dan Halkapınar'a ilerleyişi sırasında Punta'daki Tuzakoğlu fabrikasına yaklaştıkları sırada fabrika pencerelerinden ani bir ateşe uğramıştır.[9] Bu olayda 4 asker hayatını kaybetti ve hemen orada defnedildiler. İzmir'in kurtuluşu sırasında can veren askerlerin isimleri şöyledir: Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömer oğlu Hakkı (Sarıarslan), Nevşehirli Ahmet oğlu Seyit Mehmet ve Nevşehirli Ahmet oğlu Ahmet.

Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralanmıştı ancak Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hükûmet Konağı'na bayrağın dikilmesinin hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükûmet Konağı'nın hemen sağında yere alan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu. Birinci Süvari Tümeni Komutanı Mürsel Paşa bir Fransız harp gemisi telsizi vasıtasıyla, İzmir’e girildiğini Ankara’ya bildirdi. Belkahve'den tarihi günü izleyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Fevzi ve İsmet Paşalar olduğu halde, 10 Eylül sabahı İzmir'e girdi ve Fahrettin Paşa ile buluşarak doğruca Hükûmet Konağı'na gitti. Konağın balkonundan, başarıyı millete mal eden kısa bir konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan "Takip Harekâtı" ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri, Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip Harekâtı'nın başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar Türk ordusu için hayati önem taşıyan diğer stratejik hedefler de İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarılmıştır. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlatmış; Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazanmıştır.

İZMİR PROGRAMI BELLİ OLDU

İzmirliler bugün Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden başlayacak tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

Türk ordusunun İzmir’e girerken kullandığı güzergâh üzerinde Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıyacak.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp, ardından Hükümet Konağı’ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı’nda gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. Programda Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, Zeybek, Bendir Dansı, Kafkas ve İzmir Büyükşehir Bandosu da yer alacak.

NEFES KESECEK

Süvari Birlikleri’nin Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yapacağı yürüyüşten hemen sonra İzmir semaları, önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Gökyüzü Hürkuş Gösteri Uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Flyboard gösterisi ile şenlenecek. Ayrıca Deniz-Hava-Karada Zeybek- Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası 100. Yıl coşkusunu zirveye taşıyacak.



