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İzmir’de 4 katlı tarihi binada yangın

10.04.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde, atıl durumda bulunan 4 katlı tarihi binanın son katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

İzmir’de 4 katlı tarihi binada yangın

Olay, saat 21.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 4’üncü katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince son katı ve çatısı alevlere teslim olan binaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, atıl durumda olan tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. (İHA)

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