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İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kadın gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 19:47 | Son Güncelleme

İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl eski yöneticisi Banu Özdemir "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kadın gözaltına alındı

Olay, dün ikindi ezanı okunmasından kısa bir süre önce meydana geldi. İddiaya göre camilerin merkezi sisteminin frekansına korsan olarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir’deki birçok camiden İtalyanca ’Çav Bella’ şarkısını yayınladı.

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Konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl eski yöneticisi Banu Özdemir'in "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

banuozdemir

Yapılan açıklamada, "İzmir ilindeki birçok caminin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca bir parçanın çalındığı ve sosyal medyada ilgili videoların yer aldığı yönündeki haberlerin yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Özdemir Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında 'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına alınmıştır" denildi.

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