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İzmir'de emekli astsubay komşusunu öldürdü! Aynı gün eşi şikayetçi olmuş

04.01.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde emekli astsubay K.Y., bina önünde park sebebiyle tartıştığı komşusu Adem Ateş’i (38) tabancayla vurarak öldürdü. K.Y. olay sonrası saklandığı evinde yakalanıp gözaltına alınırken Ateş’in eşinin olay öncesi polis merkezine gidip emekli astsubay hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

İzmir'de emekli astsubay komşusunu öldürdü! Aynı gün eşi şikayetçi olmuş

Olay, saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Adem Ateş ile komşusu emekli astsubay K.Y. arasında bina önüne araç park etme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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EMEKLİ ASTSUBAY KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU

Emekli astsubay K.Y., belindeki tabancasını çıkartıp, komşusu Adem Ateş'e doğrultup, ateşledi. Adem Ateş kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından evinde saklanan K.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

AYNI GÜN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Öte yandan, evli ve ikiz çocuk babası olan Ateş'in eşinin bugün polis merkezine gidip, K.Y., hakkında şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Buca
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