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  4. İzmir’de feci kaza! 1 kişi öldü, 2 polis yaralandı

İzmir’de feci kaza! 1 kişi öldü, 2 polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Selçuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, görevli iki polis memuru da yaralandı.

İzmir’de feci kaza! 1 kişi öldü, 2 polis yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Selçuk ilçesi Zeytinköy Kavşağı’nda meydana geldi. Adem Kahya idaresindeki motosiklet, kavşakta İzmir istikametine doğru dönüş yapmak istedi. Bu sırada, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekibi, Kahya idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrasında bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekibi, Adem Kahya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı iki polis memuruna ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İki polis, ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Görevli polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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