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İzmir'de gece kulübü önünde silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 07:30 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, bir gece kulübü önünde 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1 kişi ağır, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.

İzmir'de gece kulübü önünde silahlı saldırı!

Olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında Şair Eşref Bulvarı üzerindeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Ç. (36) ve arkadaşı Ergun A. (53) bir gece kulübünde eğlendi. İki arkadaş, dışarı çıkıp araçlarına gittikleri sırada, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların art arda ateş etmesi sonucu, Oktay Ç. ile Ergun A., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda ağır yaralanan Oktay Ç. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ergun A. da Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Oktay Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ergun A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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