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İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi

05.10.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde açıklama yapmak isteyen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile tesisteki korumalar arasında gerginlik yaşandı. Korumalarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede de yaşanan olayda Sürmeli güvenlik görevlileri hakkında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Sürmeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İzmir'de hareketli dakikalar! AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve korumaları, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne girmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi. Hararetli tartışmaların yaşandığı anların videosu sosyal medyada gündem oldu. Videoda Sürmeli'nin güvenlik görevlilerinin ismini istemesi dikkat çekerken konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de yanıt geldi.

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AK PARTİ İL BAŞKANI SÜRMELİ: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ŞİKAYET EDECEĞİM

Söz konusu videoda AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve yanındaki heyet basın açıklaması yapmak için Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne girmek istedi. Ancak tesisin güvenlik birimi kapı önünde şerit oluşturarak Sürmeli ve yanındaki heyetin içeri girmesine izin vermedi. Güvenlik görevlilerinin duruşuna ve duruma sinirlenen Sürmeli görevlilere, "Siz CHP'nin militanı mısınız?" diyerek sert çıkışta bulundu. Daha sonra "Ben istersem içeri girerim" diyen Sürmeli kapıya doğru yöneldi. Burada korumalarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı ve Sürmeli içeri girdi. İçeride görevlilere bir kez daha sert çıkan AK Partili Sürmeli tüm görevlilerin isimlerinin alınmasını, haklarında suç duyurusunda bulunacağını ve İçişleri Bakanlığına şikayet edeceğini belirtti.

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TUNÇ SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de olayın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye tepki gösterdi. Soyer paylaşımda, "AKP İl Başkanı ve ekibi, arıtma tesisimize izinsiz girmeye çalışıp,görevini yapan emekçilerimize zorbalık yapıyor. Belediyemizden izin isteseydiniz verilirdi.Hatta ben de gezdirebilirdim. Ancak çalışanlarımıza yaptığınız zorbalığı asla hoş görmeyiz. Suç duyurusunda bulunacağız.

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Her türlü zorbalığa ve hakarete rağmen provokasyona gelmeden işini yapan emekçilerimize teşekkür ederim. Her zaman yanınızdayım." ifadelerini kullandı.

SDS

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer İzmir Güvenlik görevlisi ak parti
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