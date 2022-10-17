HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu! Tam 1 milyon litre ele geçirildi

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu! Tam 1 milyon litre ele geçirildi

17.10.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu! Tam 1 milyon litre ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına, tüketimi sonucu çıkan gazlarla da çevreye ciddi zararları bulunduğu belirtilen karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma kapsamında Torbalı ilçesinde 2 depoya operasyon düzenledi.

xe

Depolarda yapılan aramada 1 milyon litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.G. gözaltına alındı, 5 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. (AA)

Şanlıurfa'da akaryakıt tankerinde 100 kaçak cep telefonu ele geçirildiŞanlıurfa'da akaryakıt tankerinde 100 kaçak cep telefonu ele geçirildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!
Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı!
Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...
Anahtar Kelimeler:
İzmir Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!

Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Son dakika: Herkes merak ediyor! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... 'Konut ve kira fiyatları düşecek'

Son dakika: Herkes merak ediyor! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... 'Konut ve kira fiyatları düşecek'

Teyzesi sonu oldu! 3 yaşındaki Barış'tan kahreden haber

Teyzesi sonu oldu! 3 yaşındaki Barış'tan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.