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  4. İzmir'de kafeye pompalı tüfekle saldırı! Bekçiler etkisiz hale getirdi

İzmir'de kafeye pompalı tüfekle saldırı! Bekçiler etkisiz hale getirdi

06.10.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, husumetli olduğu kişilerin kafesine pompalı tüfekle defalarca ateş açan N.D. (43), olay yerine gelen bekçilerin uyarılarını dikkate almayınca ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Müdahale sonrası yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafede ise hasar meydana geldi.

İzmir'de kafeye pompalı tüfekle saldırı! Bekçiler etkisiz hale getirdi

Olay, saat 01.30 sıralarında 205 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu kişilerin içeride olduğu kafenin önüne gelen N.D., pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Silah seslerini duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D.'ye silahı bırakması için uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan N.D.'nin devam etmesi üzerine tabancayla ateş eden bekçiler, N.D.'yi etkisiz hale getirdi. Yaralanan N.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAFEDE HASAR MEYDANA GELDİ

N.D.'nin tedavisi devam ederken, saldırı sonrası kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri de incelemelerde bulundu, delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi İzmir Buca silahlı saldırı
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