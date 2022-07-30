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İzmir'de korkunç olay! Bir kişi hayatını kaybetti, patlama anı kamerada...

30.07.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde, geçtiğimiz pazartesi günü bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kimya imalathanesindeki patlama anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir kimyasal madde imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, imalathanede kaynak yapım esnasında bir anda patlama oldu. Patlamanın ardından kimyasal maddelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın yanı sıra TOMA sevk edildi. Bitişikte içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu bir iş yerine ve bir araca da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİR ÖLÜ, BİR YARALI

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İş yerinde yaşanan patlamanın ardından yaralanan bir kişi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, itfaiye ekiplerince imalathanede yapılan soğutma çalışmalarının ardından iş yerinde çalıştığı ileri sürülen Suat Kadan’ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Kadan’ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, imalathanede meydana gelen patlama ve akabindeki yangının ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamanın ardından imalathane alev topuna dönerken, o esnada iki kişinin savrularak yere düştüğü ve panik halinde kaçıştığı yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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patlama İzmir
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