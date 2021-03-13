HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı

İzmir'de koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı

13.03.2021 23:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir'de koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan İzmir'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Kentte, toplu ulaşım araçlarına binişlerde ve tüm kamu kurumları ile birçok sosyal ve ticari mekana girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu kılındı.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce il Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, şehir içi toplu ulaşım araçlarına binişlerde, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1,B2,D1,D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, mahalle ve semt pazarlarına, tüm konaklama tesislerine, Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren iş yerleri ile tüm kamu ve özel bankalara, alışveriş merkezlerine, yeme, içme yerlerine (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) girişlerde HES kodu kontrollerinin zorunlu olarak yapılmasının karara bağlandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 13 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosuSağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 13 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla getirilen HES kodu kontrollerinin ilgili kurum ve işletmelere girişlerde ve ilgili işlemlerde uygulanması zorunluluğunun devamına karar verildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, masaj salonu, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan kişiler ve ziyaretçiler için HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine karar verildi."

Açıklamada, ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı! Salı gününe dikkatMeteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı! Salı gününe dikkat
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İzmir HES kodu

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Karabük’te kaza yapan sürücüyü kimse sakinleştiremedi! Dakikalarca gözyaşı döktü

Hiç kimse sakinleştiremedi! Dakikalarca gözyaşı döktü

Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

Belediye Başkanı'nın apartmanının istinat duvarı çöktü

Oruç ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan takvimi

Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi 2021

Ankara Valisi Vasip Şahin yolda rahatsızlanınca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Vasip Şahin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de 4 katlı binada korku dolu anlar! Apartmanın çatısı alev topuna döndü

4 katlı binada korku dolu anlar

Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: 3 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.