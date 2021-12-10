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  4. İzmir'de lisede iğrenç olay! 7 kız öğrenciye cinsel istismarda yeni gelişme

İzmir'de lisede iğrenç olay! 7 kız öğrenciye cinsel istismarda yeni gelişme

10.12.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Torbalı'da bir lisede sözleşmeli öğretmen S.E., 7 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan öğretmenin idari soruşturma kapsamında sözleşmesi feshedildi belirtildi.

İzmir'de lisede iğrenç olay! 7 kız öğrenciye cinsel istismarda yeni gelişme

Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören 7 kız öğrenci, aileleriyle birlikte 8 Aralık günü jandarma karakoluna giderek sözleşmeli öğretmenleri S.E.'nin farklı tarihlerde kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, ücretli öğretmen S.E.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden S.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de S.E. hakkında idari soruşturma başlatıp, sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Kaynak: DHA


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