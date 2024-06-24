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  4. İzmir'de otel odasında kardeşiyle birlikte ölü bulunmuştu! 14 yaşındaki Ege'nin son görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de otel odasında kardeşiyle birlikte ölü bulunmuştu! 14 yaşındaki Ege'nin son görüntüleri ortaya çıktı

24.06.2024 19:53
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24.06.2024 19:53
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İzmir'de kaldıkları otel odasında ölü bulunan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybettikleri düşünülen iki kardeşin yediği son yemekler olan kek ve konserve balıktan alınan numuneler, incelenmek üzere Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi. 12 yaşındaki kardeşiyle birlikte ölü bulunan 14 yaşındaki Ege'nin son görüntüsü de çıktı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen Ege Uğraş'ın otelin tuvaletini kullanmaya gittiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'deki acı olay, 22 Haziran saat 23.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Basmane semti 1296 Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiçekçilik yapan anne Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma akşamı 4 çocuğu ile birlikte konaklamak için bir otele geldi. Çocuklarıyla geceyi otelde geçiren anne, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu da yanına alarak eczaneye ilaç almaya gitti ve bir daha otele geri dönmedi.

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Diğer iki çocuğu Ege (14) ve Handan Uğraş (12) ise otelde kaldı. Daha sonra Ege, öğle saatlerinde otelde bulunan ortak lavaboyu kullanmak için giriş kata indi ve bir süre sonra tekrar yukarı çıktı. O sırada otelde çalışan resepsiyon görevlisi Z.Ö. de gece saatlerinde odaları kontrol etmek üzere yukarı çıktı. Görevli Z.Ö., Uğraş ailesinin kaldığı odayı kontrol ettiği esnada iki kardeş Ege ve Handan'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otel odasında yaptığı incelemeler sonucunda iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası çocukların cenazeleri yakınlarına teslim edilirken ölen çocuklar, annenin yaşadığı Bayındır'ın Çırpı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, anne Gönül Uğraş'ın ifadesini aldı. Uğraş'ın ifadesinde, çocuklarıyla bir gün önce odaya giriş yaptıkları, yakın bölgeden konserve balık ve açık kek alıp yedikleri, sabah saatlerinde ise annenin kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği kaydedildi.

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SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan otel odasında ölü bulunan çocuklardan 14 yaşındaki Ege Uğraş'ın son görüntüleri de ortaya çıktı.

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Görüntülerde otelin ortak lavabosunu kullanmaya giden Ege Uğraş'ın yürümekte zorlandığı görüldü.

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YEMEKLERİ İNCELENECEK

Çocukların son olarak yedikleri kek ile konserve ton balığından da numune alındığı, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarına incelemek üzere gönderildiği öğrenildi. Ege ve Handan Uğraş kardeşlerin kesin ölüm sebebi, ayrıntılı otopsi raporu sonrası netleşecek. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İzmir otel
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