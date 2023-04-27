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İzmir'de paniğe yol açan olay! Akşam saatlerinde siren sesleri duyuldu, gerçek ise...

27.04.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de şiddetli yağmur dün kentte hayatı felç etti. Yağışın ardından kentin birçok cadde ve sokaklarında oluşan su birikintisi, sürücüler, motokurye çalışanları ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karşıyaka'da akşam saatlerinde duyulan siren sesleri ise paniğe yol açtı. Siren seslerinin, bir site yönetimi tarafından su baskınlarına karşı çevre sakinlerini uyarmak amacıyla çalındığı ortaya çıktı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan uyarının ardından dün sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Akşam saatlerde etkisini iyice artıran sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda uzun süre yağışın dinmesini bekledi. Motokurye çalışanları ise kentin birçok yerinde mahsur kaldı.

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BALIKESİR'DE ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde sağanak sonucu meydana gelen taşkın bazı araç ve evlerde hasara neden oldu. Sağanak nedeniyle kentteki bir dere taştı, ve bazı araçların sürüklenmesine neden oldu.

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SİREN SESLERİ PANİĞE YOL AÇTI

Öte yandan İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde siren seslerini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlar da panikle dışarı çıktı.

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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Siren seslerinin, akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın rögar kapaklarını taşırması sonucu site yönetimi tarafından su baskınlarına karşı çevre sakinlerini uyarmak amacıyla çalındığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA-DHA-AA


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