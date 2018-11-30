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İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Kadına şiddet haberi bu kez İzmir'den geldi. Bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sokak ortasında bir adamın yanındaki kadına tekme tokat saldırdığı görülüyor. Kan donduran görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

İzmir'de yaşanan olay, kadına şiddet vakalarının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde sokak ortasında gündüz vakti tartıştığı kadına bağıran adam, onu aracına yaklaştırıyor ve ardından çaresiz kadının boğazına sarılıyor.

Bir anda kadına saldıran adam önce kadını tokatlıyor, sonra yumruklar ve tekmelerle darp ediyor. Korku dolu anları ise başka bir kadın evinden telefonu ile görüntüledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kullanıcının iddiasına göre, kadın daha sonra 2 adam tarafından araca bindirilip olay yerinden uzaklaştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
izmir kadına şiddet sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
kadında amma çaresiz ha adamı tahrik etmek için elinden geleni yapıyor.yeter erkeklere bu kadar yüklendiğiniz yerden yerevurduğunuz.lafa gelince eşitiz ama haklara gelince nafakayı erkek öder kadın zayıf vs vs
Yine Izmır Yine Izmır demek ki kadına şiddetin doğuda olmakla cehaletle bir alakası yokmuş..
sanki adam yakayı kurtaramiyor.
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