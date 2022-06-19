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İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı! Göztepe taraftarı derneğin önünde öldürüldü

19.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 39 yaşındaki Tolga Tarhan, üyesi olduğu Göztepe Yalı Taraftar Derneği'nin önünde silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda vurulan Tarhan hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüpheliler ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı! Göztepe taraftarı derneğin önünde öldürüldü

İzmir'deki silahlı saldırı saat 16.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 39 Sokaktaki Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde meydana geldi.

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OTOMOBİLİN İÇİNDEN ATEŞ AÇTILAR

Göztepe taraftarı Tolga Tarhan'a, beyaz bir otomobilin içindeki kişilerce, pompalı tüfekle ateş açıldı. Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı.

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Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Tarhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Soruşturma başlatan polis, olayın ardından Tarhan ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe İzmir silahlı saldırı
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