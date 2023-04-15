HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir’de tüfekle oynayan 9 yaşındaki çocuktan acı haber

İzmir’de tüfekle oynayan 9 yaşındaki çocuktan acı haber

15.04.2023 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Torbalı ilçesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla kendisini vurduğu öğrenilen 9 yaşındaki küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de tüfekle oynayan 9 yaşındaki çocuktan acı haber

Olay, bugün ilçeye bağlı Dağkızılca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Çınar Güven Süer, tüfekle oynadığı sırada tüfek bir anda ateş aldı. Kafasına isabet eden fişekle yaralanan küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Süer burada tedavi altına alındı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Çınar’ın hayatını kaybetmesiyle Süer ailesi büyük üzüntü yaşarken, küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da cinayet gibi kaza! Feci şekilde can verdilerBursa'da cinayet gibi kaza! Feci şekilde can verdiler
Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardıHamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı
Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyorSavcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor
Anahtar Kelimeler:
İzmir tüfek

En Çok Okunan Haberler

'Babala TV' göndermesi! Uğur'dan yanıt geldi

'Babala TV' göndermesi! Uğur'dan yanıt geldi

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki!

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.