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İzmir'de tüyler ürperten cinayet! Kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş

12.02.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi aracının içerisinde tartıştığı kadın tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Buket A.'nın ilk ifadesinde, ''Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık" dedi.

İzmir'de tüyler ürperten cinayet! Kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş

Olay, önceki gün 19.30 sıralarında, İzmir'in Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi, 5733 Sokak'ta meydana geldi. 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket A. arasında park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Buket A., sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası Hakkı Öz'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün ikindide Menderes ilçesinde toprağa verildi.

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''BANA KÖTÜ DAVRANIYORDU''

Bu arada, olayın ardından evinin yakınlarında yakalanıp gözaltına alınan Buket A.'nın Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Buket A.'nın ilk ifadesinde, Hakkı Öz ile dini nikahlı olarak birlikteliğinin bulunduğunu belirterek, "Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık" diyerek, onu öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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