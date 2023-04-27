İZMİR'DE YANGIN! İzmir'de yanan yer neresi? İzmir Narlıdere yangında can kaybı var mı? Site sakinleri tahliye ediliyor

İzmir yangın ile ilgili haberler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. İzmir'in Narlıdere ilçesinde akşam saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Lüks sitede yaşanan yangın sonrasında bölge vatandaşları ve detayları öğrenmek isteyenler 'İzmir yangın' ekranını sorguluyor. İşte İzmir Narlıdere yangınıyla ilgili detaylı bilgiler?

İZMİR'DE YANAN YER NERESİ?

Bugün akşam saatlerinde İzmir Narlıdere Folkart'taki lüks bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Müdahale sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İBRAHİM TATLISES VE BİR ÇOK ÜNLÜ DE BU SİTEDE

Yangının çıktığı lüks sitede ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve gazeteci Uğur Dündar'ın da evinin bulunduğu belirtildi. Bir iddiaya göre ise yangın İbrahim Tatlıses'in dairesinin bulunduğu kattan çıktığı belirtildi.

VALİLİKTEN 'CAN KAYBI YOK' AÇIKLAMASI GELDİ

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

NTV yayınına bağlanan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Engin, "Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok, inşallah olmayacak. Bizim bulunduğumuz bölgedeki ambulanslara ulaşan bir şey yok." dedi.

Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger de "Can kaybı ve yaralımız yok. Ekiplerin müdahalesi, sürüyor" açıklamasını yaptı.



