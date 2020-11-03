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İzmir'deki deprem sonrası dikkat çeken tepki: Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 08:47 | Son Güncelleme

İzmir'deki deprem sonrası yardıma koşmayan tarikat ve cemaatlere tepki gösteren gazeteci Ahmet Hakan, 'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?' diye sordu.

İzmir'deki deprem sonrası dikkat çeken tepki: Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları yürekleri yakarken Türkiye depremzedelere yardım için tek yürek oldu.

Birçok kurum ve kuruluş deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderirken bazı oteller ve vatandaşlar evlerine giremeyenlere kapılarını açtı.

Gösterilen dayanışmaya destekler büyürken gazeteci Ahmet Hakan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde tarikat ve cemaatleri eleştiren Hakan, deprem bölgesine yardıma koşmamalarına tepki gösterdi. Hakan yazısında "Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?" diye sordu.

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