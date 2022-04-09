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  4. İzmir'deki evinden çıktı, 32 gündür iz yok! Liseli Buket sır oldu

İzmir'deki evinden çıktı, 32 gündür iz yok! Liseli Buket sır oldu

09.04.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki evinden okula gitmek için çıkan 15 yaşındaki Buket'ten 32 gündür haber alınamıyor. Kızlarının akıbetinden endişe eden baba Veli Uslu, "32 gündür kızım kayıp. Bu sürede bırakın görmeyi sesini dahi duymadık. Ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum" dedi.

İzmir'deki evinden çıktı, 32 gündür iz yok! Liseli Buket sır oldu

İzmir Dikili'de yaşayan Veli Uslu, 8 Mart'ta Aliağa ilçesinde lise eğitimi gören kızı Buket Uslu'yu, belediye otobüsüne bindirip okula gitmesi için otogara gönderdi. Ancak Buket Uslu'dan bir daha haber alınamadı. Okula gitmediği öğrenilen Buket için aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Aile ayrıca, kızlarının D.Ç. (19) isimli kişi ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle de şikayetçi oldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri Buket'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 32 günde Buket'ten bir ize rastlanmadı.

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''GÖRMEYİ BIRAKIN SESİNİ DAHİ DUYMADIK''

Buket'in babası Veli Uslu, kızının nerede olduğuna dair bir ipucu bulamadıklarını belirterek, "32 gündür kızım kayıp. Bu sürede bırakın görmeyi sesini dahi duymadık. Ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum. Perişan ve tedirginiz. Eşim de çok kötü durumda. Biz artık kızımızın bulunmasını istiyoruz. Nerede, ne yapıyor bilmek istiyoruz" dedi.

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(DHA)


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İzmir
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