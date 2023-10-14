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İzmir'deki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Anne ve kızın çaresiz anları, 3'üncü denemede... 'Doğal gaz borusuna asmaya çalıştı, oğlunun çişini zorla içirdi'

14.10.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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İzmir'de Seher Genç'in yaralandığı, annesi Aysel Genç'in öldürüldüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Davut Yiğitsoy'un dini nikahlı eşi Seher Genç'e peş peşe ateş ettiği ardından anne kızın birbirine sarıldığı, 2'nci kez yakın mesafeden ateş etmek istediğinde tabancasının tutukluk yaptığı, 3'üncü denemede ise Aysel Genç'i başından vurduğu anlar yer aldı. Genç'in avukatı, "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

İzmir'deki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Anne ve kızın çaresiz anları, 3'üncü denemede... 'Doğal gaz borusuna asmaya çalıştı, oğlunun çişini zorla içirdi'

Olay, 13 Mart'ta saat 20.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan ve kıskanç tavırlar sergileyen Davut Yiğitsoy ile dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç, son dönem sıklıkla tartıştı. Genç'e zorla uyuşturucu kullandıran, şiddet uygulayan ve bacağından daha önce de tabancayla yaralayan Davut Yiğitsoy, eziyetlerini her geçen gün artırarak sürdürdü. Olay günü ise kahve kutusu içinde uyuşturucu kırıntısı bulan Seher Genç'in, akşam eve gelen Yiğitsoy'a, durumun hesabını sorunca ikili arasında tartışma çıktı. Seher Genç, misafir olarak yanında olan annesi Aysel Genç ile evi terk etmek amacıyla valizini toplayıp apartmanın dışına çıktı. Anne ve kızı, taksi beklerken, yanlarına gelen Davut Yiğitsoy, Seher Genç'i 7 ayrı yerinden yaralayıp, aynı tabancayla Aysel Genç'i öldürüp kaçtı.

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"DOĞAL GAZ BORUSUNA ASMAYA ÇALIŞTI, OĞLUNUN ÇİŞİNİ ZORLA İÇİRDİ"

Polis tarafından yakalanan Davut Yiğitsoy, tutuklandı. Yiğitsoy hakkında, İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kadına karşı canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, 'Eziyet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın temmuz ayında görülen ilk duruşmasında Seher Genç, "Davut Yiğitsoy ile aynı evde yaşarken, kendi kemeriyle beni doğal gaz borusuna asmaya çalıştı. Sonra vazgeçti. Parmağıma falçatayla bastırdı. Sol kolumu falçata ile kesti. Küçük oğlunun çişini zorla içirdi. Yüzümü çakmakla yakmaya çalıştı. Telefonum da yoktu, panjurlarımız kapalıydı. Emniyete veya savcılığa gidip şikayette bulunamadım, engelledi" dedi.

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"YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI"

Tutuklu sanık Davut Yiğitsoy ise "Seher'e eziyet etmedim. Kimseye uyuşturucu satmadım, satmam da. Ancak uyuşturucu kullandığım oluyordu. Gerek Aysel gerekse Seher bana hakaretler etti. Bunun üzerine evden çıkıp gittim. Eve geri geldiğimde taksi beklediklerini gördüm. Yine küfrettiler. Korkutmak amaçlı üzerimde taşıdığım ruhsatsız tabancayı çıkardım. Yanlışlıkla ateş aldı. Çok pişmanım" dedi.

Olay anına dair, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Davut Yiğitsoy'un ilk olarak Seher Genç'e ateş etmesi yer alıyor. Yiğitsoy'un, bunun üzerine birbirlerine sarılan anne kızın yanına gelip silahıyla Aysel Genç'in başına ateş etmek istediği ancak tabancanın tutukluk yaptığı, 3'üncü denemesinde Aysel Genç'i başından vurduğu ve olaydan sonra otomobiline binerek uzaklaştığı da görüntülerden belirlendi.

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"SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Seher Genç'in avukatı Fırat Ay, olay günü yaşananları anlatarak, "Davut Yiğitsoy, elindeki silah tutukluk yapmasına rağmen durmuyor, devam ediyor. Seher birçok yerinden yaralandı. Annesi ise başından vurularak öldürüldü. Müvekkilim sadece kendisini ve annesini değil, tüm kadınları temsil ediyor. Müvekkilim ve annesine karşı gerçekleşen 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarının hem kadına hem de canavarla hisle olması sebebiyle, sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

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