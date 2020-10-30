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İzmir depremi sonrası GSM ve internet hatlarında yoğunluk yaşandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2020 16:08 | Son Güncelleme

Gelen bilgilere göre İzmir'de yaşanan deprem sonrası GSM hatlarında yoğunluk yaşandı. 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada kullanıcılar, yakınlarını ararken kısa süreli zorluk yaşadığı bildirdi. Ayrıca internet hatlarının da kesinti yaşandığı iddia edildi.

İzmir depremi sonrası GSM ve internet hatlarında yoğunluk yaşandı

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem sonrası birçok kişi, sevdiklerine ulaşmaya çalıştı ancak GSM hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bağlantılar koptu. Sosyal medyadaki kullanıcılar da arama gerçekleştiremediklerine dair paylaşımlarda bulundu.

İZMİR DEPREMİ SONRASI MOBİL HATLAR KOPTU

Twitter'da birçok kullanıcı, deprem sonrası telefonla görüşme yapamadı ve yakınlarına ulaşamadığını belirtti. Ayrıca internet hatlarında da kopukluk yaşandığı söylendi.

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AFAD'TAN SMS İLE HABERLEŞİN UYARISI

AFAD ise Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için uyarıda bulundu. AFAD söz konusu paylaşımında ''Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.'' ifadelerini kullandı.

TELEFON ÇEKMİYORSA NE YAPILMALI?

Telefonunuz çekmiyorsa birkaç yolu deneyerek sinyal alabilmek için şansınızı deneyebilirsiniz. Baştan belirtelim; Bu yolların sonucunda sinyal alacağınıza dair ise bir kesinlik yok. Öneriler şöyle:

  • Telefonunuzu uçak moduna alın, 10 saniye bekleyin ve uçak modunu kapatıp telefonun sinyal alıp almadığını kontrol edin.

  • Telefonunuzu yeniden başlatın. Yeniden başlatma süreci bittiğinde bağlantınızı tekrar kontrol edin.

  • SIM kartınızı çıkartıp tekrar takın.

  • Ağ ayarlarınızı sıfırlayın. iOS ve Android telefonların ayarlarında bulunan sıfırlama bölümünde ağ ayarlarını sıfırlama seçeneği mevcut. Ancak bu ağlara dair tüm ayarlarınızı varsayılanlara geri döndürecektir.
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