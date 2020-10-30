İzmir depremi sonrası GSM ve internet hatlarında yoğunluk yaşandı

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem sonrası birçok kişi, sevdiklerine ulaşmaya çalıştı ancak GSM hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bağlantılar koptu. Sosyal medyadaki kullanıcılar da arama gerçekleştiremediklerine dair paylaşımlarda bulundu.
Twitter'da birçok kullanıcı, deprem sonrası telefonla görüşme yapamadı ve yakınlarına ulaşamadığını belirtti. Ayrıca internet hatlarında da kopukluk yaşandığı söylendi.
AFAD ise Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için uyarıda bulundu. AFAD söz konusu paylaşımında ''Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.'' ifadelerini kullandı.
Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin. pic.twitter.com/gtjCjgJBVZ— A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020
Telefonunuz çekmiyorsa birkaç yolu deneyerek sinyal alabilmek için şansınızı deneyebilirsiniz. Baştan belirtelim; Bu yolların sonucunda sinyal alacağınıza dair ise bir kesinlik yok. Öneriler şöyle:
Telefonunuzu uçak moduna alın, 10 saniye bekleyin ve uçak modunu kapatıp telefonun sinyal alıp almadığını kontrol edin.
Telefonunuzu yeniden başlatın. Yeniden başlatma süreci bittiğinde bağlantınızı tekrar kontrol edin.
SIM kartınızı çıkartıp tekrar takın.