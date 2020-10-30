HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı! '6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz'

İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı! '6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz'

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2020 20:37 | Son Güncelleme

İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli depremde, Yunanistan'ın Samos adasında da pek çok bina hasar aldı. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden olurken, Yunanistan Jeoloji Enstitüsü Müdürü Akis Tselentis,” 6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz” uyarısında bulundu.

İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı! '6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Samos adasındaki Karlovasi'de depremin etkisiyle bir çok yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi. Balkanların en büyük kilisesi olarak bilinen ve Karlovasi'de yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin büyük bir bölümü şiddetli deprem nedeniyle çöktü.

8e44a6fc2800cea9e5a85b34a71a7eb4

BİRÇOK KİLİSE VE EVİN DUVARI YIKILDI

Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi. Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı. Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve yardım kurtarma ekibinin Samos'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

“6,2’LİK ARTÇI DEPREMLER BEKLENİYOR”

Öte yandan, Depremin tetiklediği tsunami ile ilgili olarak, en fazla risk altında olan bölgenin Sisam adasının kuzey kıyıları olduğu ifade edildi. Jeoloji Enstitüsü Müdürü Akis Tselentis, 6.6’lık depremin ana deprem olduğunu tahmin ettiğini, ancak Richter ölçeğine göre 6,2'lik kuvvetli artçı sarsıntıların devam edeceği uyarasında bulundu. Tselentis yaptığı açıklamada, “6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz. Hasarlı evde kimsenin bulunmaması gerekiyor” dedi. Yunan deprem bilim uzmanı Profesör Efthymios Lekkas, ise verilere dayanarak, spesifik 6.7 Richter'den daha büyük bir depremin meydana gelemeyeceğini vurguladı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Putin'den İzmir'deki deprem için taziye mesajıPutin'den İzmir'deki deprem için taziye mesajı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Diğer Haberler
Putin'den İzmir'deki deprem için Erdoğan'a taziye mesajı
Putin'den İzmir'deki deprem için taziye mesajı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Bu yılın en büyük kaybı: Tekne battı, en az 140 göçmen boğuldu
Bu yılın en büyük kaybı: Tekne battı, en az 140 göçmen boğuldu
9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı
9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Koronavirüste günlük vaka rekoru: 545 bin yeni vaka
Koronavirüste günlük vaka rekoru: 545 bin yeni vaka
Yeni hasar: Kovid ayak parmakları
Yeni hasar: Kovid ayak parmakları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.