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  4. İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını! Bazı evler tahliye edildi! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını! Bazı evler tahliye edildi! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

31.07.2024 00:18
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31.07.2024 00:18
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki bazı evler tahliye edildi, karavanlar çekildi, çadırda kalanlar botlarla uzaklaştırıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi.
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Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

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1 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.

Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu:

"Rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayıldı. 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil tarafta Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık. Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. Karada ise 84 aracımız, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlarımız ile 404 personelimizle müdahaleye devam etti. Şu an itibarıyla gece görüşlü iki helikopterimiz de havada müdahalemiz devam ediyor."

Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor." dedi. Gözaltına alınan kişinin İ.A. (33) olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Urla orman yangını
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