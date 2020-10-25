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İzmir Kordon’da koronavirüse davetiye çıkartan görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 07:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen İzmir'de çekilen görüntüler şaşırdı. Kordon'da maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak vakit geçiren vatandaşlar, emniyet güçleri tarafından uyarıldı.

İzmir Kordon’da koronavirüse davetiye çıkartan görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada korona virüs (Covid-19) salgınında İzmir’in de aralarında bulunduğu 7 ilde artış olduğunu belirtmişti. Vaka sayısındaki artışa rağmen İzmir’de bazı vatandaşlar, salgın önlemlerini hiçe saydı. Kentin en işlek yerlerinden olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar eğlence mekanlarına ve sahile akın etti.

EMNİYET GÜÇLERİ UYARDI

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da, bazı vatandaşların korona virüs tedbirlerini yok sayarak maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bölgede yoğun mesai yapan polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşları uyardı. Yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyaran polis ve bekçi ekipleri, vatandaşların kurallara uymasını sağladı.

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ÇÖPLER ÇİMLERE ATILDI

Öte yandan mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen bazı İzmirli vatandaşlar, sahilde vakit geçirdi. Alsancak sahilinde vakit geçiren bazı vatandaşlar, yiyecek ve içecek artıklarını çimlere bıraktı.

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(İHA)

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