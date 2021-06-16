İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

SGK'ya kayıtlı çalışanlar ve 40 yaş üstü vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için mesai bitiminden itibaren hastanelere koştu. İşlemlerin sona ereceği 23.00'e kadar aşılarını olmak isteyen vatandaşlar hastane önlerinde yoğunluk oluşturdu.
İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesindeki aşı yoğunluğu akşam da sürüyor.
Sağlık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 10 bin kişiye randevulu olarak aşı yapılan hastanede, bugün de aşı uygulanan kişi sayısının 10 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.
Hastaneye ilk doz aşısını vurdurmak için gelen muhasebeci Mehmet Köse, sıranın kendisine gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini dile getiren Köse, "Dün randevumu aldım bugün de aşı yaptırmaya geldim. Salgın süresince maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettim, hastalığa yakalanmadım. Aşılandıktan sonra normal hayatımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.
Yunus Çayır ise aşı olabileceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Koronavirüs çağımızın vebası. Artık rahat nefes almak, çocuklarımızla tatil yapabilmek istiyoruz. Aşı olmadan bunların hiçbirini yapamıyoruz. İkinci dozu da yaptırdıktan sonra rahata kavuşacağız. Bu nedenle aşı olmaya koşa koşa geldim. Hasta olanlar bir an önce sağlığına kavuşsun, biz de normal hayatımıza dönelim istiyoruz."
Koronavirüs aşısı programına 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla birlikte SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların dahil edilmesiyle birlikte, sırası gelenler hastanelere koştu. İstanbul genelindeki hastanelerde gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluk, akşam saatlerinde de devam etti. Mesailerinin bitmesiyle birlikte hastanelere akın eden vatandaşlar içeride ve dışarıda aşı kuyruğu oluşturdu.
Saat 23.00'e kadar süren aşı işlemleri için kendilerine ayrılan alanlarda bekleyen vatandaşlar, form doldurduktan sonra, isimlerinin okunmasıyla birlikte içeri alındı.
İstinye Devlet Hastanesi yanında bulunan alana kurulan çadırlar önünde aşı için bekleyen vatandaşlar, form doldurma sıralarına göre tek tek çağrılarak aşılarını oldular.
Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise aşı sırasının yanı sıra hastane bahçesinde araç kuyruğu da gözlendi. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise ilk güne nispeten daha az yoğunluk yaşandı.
Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise hem içeride hem de dışarıda aşı yoğunluğu yaşandı. (AA-DHA)