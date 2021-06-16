HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 24 saatte bir buçuk milyona yakın aşı yapıldı

24 saatte bir buçuk milyona yakın aşı yapıldı

16.06.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı.

24 saatte bir buçuk milyona yakın aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 23 milyon 39 bin 139, ikinci doz 14 milyon 20 bin 375 oldu. Böylece toplam doz miktarı 37 milyon 59 bin 514'e yükseldi.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ SON DURUM

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 195 bin 992, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 288 bin 353 olmak üzere toplamda 6 milyon 484 bin 345, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 960 bin 167, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 175 bin 871 olmak üzere toplamda 3 milyon 136 bin 38, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 558 bin 582, ikinci doz aşı sayısı 959 bin 501 olmak üzere toplamda 2 milyon 518 bin 83 doz olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: 16 Haziran koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 16 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

BAKAN KOCA'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında bugün yapılan 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı.

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: 35 yaş üstüne aşılama başlıyorSon dakika! Bakan Koca duyurdu: 35 yaş üstüne aşılama başlıyor

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

" 1 MİLYONUNCU DOZ"

Bakan Koca'da, Twitter hesabından, bugün 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, "1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" dedi.

11


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.