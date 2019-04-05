İZMİR (AA) - İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, heyelan nedeniyle 27 evin tahliye edildiği Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nin afete maruz bölge ilan edilmesi için rapor hazırlandığını bildirdi.

Saroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada heyelanın gerçekleştiği 11 Şubat'tan bu yana AFAD ekiplerinin bölgede vatandaşların can ve mal kaybı yaşamamaları için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Mahallede heyelan nedeniyle zarar gören ev ve ahırların boşaltıldığını belirten Saroğlu, "Önce AFAD'ın teknik ekipleri alana gidip çalışmalar yaptı, alanda heyelanın devam ettiğini tespit etti. Bu çalışmayı bilimsel alana taşımak için Dokuz Eylül Üniversitesinin ilgili mühendislik fakülteleriyle müşterek bir çalışma yaptık. O raporda da alanda heyelanın devam ettiği, bölgede yerleşimin olamayacağı, can ve mal riskinin olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

Saroğlu, hazırladıkları raporları İçişleri Bakanlığına bildirmelerinin ardından bakanlıktan teknik bir ekibin de mahalleye giderek incelemede bulunduğunu ifade etti.