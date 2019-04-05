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İzmir'de heyelan olan mahalle için "afete maruz bölge" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu: - "Heyelan bölgesi içinde 45 ev, 39 ahır ve samanlığın olduğunu tespit ettik. Alanın afete maruz bölge ilan edilmesi için hazırladığımız rapor, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi"

İZMİR (AA) - İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, heyelan nedeniyle 27 evin tahliye edildiği Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nin afete maruz bölge ilan edilmesi için rapor hazırlandığını bildirdi.

Saroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada heyelanın gerçekleştiği 11 Şubat'tan bu yana AFAD ekiplerinin bölgede vatandaşların can ve mal kaybı yaşamamaları için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Mahallede heyelan nedeniyle zarar gören ev ve ahırların boşaltıldığını belirten Saroğlu, "Önce AFAD'ın teknik ekipleri alana gidip çalışmalar yaptı, alanda heyelanın devam ettiğini tespit etti. Bu çalışmayı bilimsel alana taşımak için Dokuz Eylül Üniversitesinin ilgili mühendislik fakülteleriyle müşterek bir çalışma yaptık. O raporda da alanda heyelanın devam ettiği, bölgede yerleşimin olamayacağı, can ve mal riskinin olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

Saroğlu, hazırladıkları raporları İçişleri Bakanlığına bildirmelerinin ardından bakanlıktan teknik bir ekibin de mahalleye giderek incelemede bulunduğunu ifade etti.

Bakanlık yetkilileriyle yaptıkları çalışma hakkında da bilgi veren Saroğlu, şunları kaydetti:

"Heyelan bölgesi içinde 45 ev, 39 ahır ve samanlığın olduğunu tespit ettik. Bütün bu sonuçları Sayın Valime arz ettim. Buranın afete maruz bölge olarak ilan edilmesi için hiyerarşik olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gidecek yolun bir başlangıcıdır. İçişleri Bakanlığına evrakları gönderdik. Alanın afete maruz bölge ilan edilmesi için hazırladığımız rapor, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Afete maruz bölge olursa şimdiden hazırlığını yaptık, hak sahibi olanların evleri, ahır ve samanlıkları yapılacak."

Saroğlu, evlerinden tahliye edilen vatandaşların mağdur olmaması için devletin tüm olanaklarıyla seferber olduğunu, kira desteğine devam edildiğini sözlerine ekledi.

Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nde ocak ayındaki yağışlar sonrası yerde oluşan çatlaklar, hızla genişlemiş, heyelan sonucu bir evin yıkıldığı bölgedeki 27 evle ilgili tahliye kararı verilmişti.

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AFAD Cumhurbaşkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi Eğridere Mahallesi heyelan İçişleri Bakanlığı

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