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İzmir'de rekor yağış tarım arazilerini göle döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Ocak ayında rekor kıran yağışlar sonrası Torbalı, Menderes ve Menemen ilçelerinde dekarlarca arazi sular altında kaldı - İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı: "Sebze ekili arazilerde hasar büyük"

İZMİR (AA) - İzmir'de ocak ayında etkili olan yağışlarla birlikte sular altında kalan dekarlarca arazide hasar tespit çalışmalarına başlandı.

AA muhabirinin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ocak ayında metrekareye 412 kilogram yağış düşen İzmir'de verilerin tutulmaya başlandığı 1938 yılından bu yana en yüksek yağış kaydedildi.

Yağışlar kent merkezinde ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden olurken kırsalda ise tarım arazilerini göle döndürdü. Özellikle deniz seviyesinin altında kalan Torbalı, Menderes ve Menemen ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki tarım arazileri toprağın suya doyması nedeniyle sular altına kaldı.

Ekili arazilerde hasar tespiti için bölge ziraat odaları ve Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

- Hayvan çiftliğinde su baskını nöbeti

Torbalı'da Fetrek Çayı'nın taşması sonucu 2 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlik de sular altında kaldı.

Çiftlik sorumlusu Ziraat Mühendisi Soner Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta etkili olan yağışlar sırasında suların bir anda yükseldiğini, hayvanların diz seviyesine gelen suyu güçlükle tahliye ettiklerini anlattı.

Su baskını ihtimaline karşı gece gündüz nöbet tuttuklarını aktaran Gedik, "Yem depoları, hayvanların kaldığı bazı bölümler sular altında. Ciddi anlamda zarar gördük. Hayvanlarda nasıl bir hasar olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

- "Pazar fiyatlarına yansıyor"

İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, son yağışlarda en büyük zararı gören Torbalı'da 60 bin ve Menemen'de 80 bin dekar arazinin sular altında kaldığını belirtti.

"Kışlık sebzelerin tarım sigortası kapsamına girmemesi nedeniyle sular altında kalan sebze tarlalarında hasarın büyük olduğunu" ifade eden Erdallı, bunun pırasa, karnabahar, lahana ve brokoli gibi ürünlerde pazar fiyatlarına da yansıdığını savundu.

- "Yaraları hızla saracağız"

Öte yandan AK Parti Milletvekili Necip Nasır, su baskınlarından olumsuz etkilenen Menemen ilçesi ve köylerini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Menemen'e bağlı Doğa, Yanık, Buruncuk, Musabey, Çavuş, Kısık ve Maltepe köylerine giderek yetkililerden bilgi alan Nasır, muhtarlar ve yöre sakinleriyle görüştü.

İlçe merkezini ve tarım alanlarını vuran su baskınının önemli maddi hasarlara yol açtığını belirten Nasır, oluşan hasarın telafisi için Valilik ve Bakanlığın koordineli olarak harekete geçtiğini söyledi.

Nasır, şunları kaydetti:

"Sel felaketinin olduğu andan itibaren oluşturulan takip masaları ile ilgili kurumlar sahada zarar gören vatandaşlarımızın tespitlerini yapıyor. Hava koşulları düzelince tespitler tamamlanmış olur. Vatandaşımızın yaralarının sarılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken her şey en hızlı şekilde yapılacaktır, vatandaşlarımız rahat olsunlar. Sel nedeniyle zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum."

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