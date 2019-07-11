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İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına tarlalar ile seralara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Kınık ilçesinde fırtına ve yağış nedeniyle tarlalar ile seralar zarar gördü, çadırları devrilen tarım işçileri spor salonuna alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tarlalar, seralar zarar gördü, çadırları devrilen tarım işçileri spor salonuna alındı.

İlçede gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış, tarlalara ve seralara zarar verirken, ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.

Tarla ve seralarda domates toplama ve kurutma sergilerinde çalışmak üzere Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen yaklaşık 200 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadırlar da şiddetli fırtınanın etkisiyle uçtu.

Yağıştan dolayı bölgede mahsur kalan işçiler jandarma ve belediye ekiplerince kurtarılarak Poyracık Mahallesi'ndeki spor salonuna getirildi.

Geceyi spor salonunda geçiren işçilere İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de gıda yardımında bulundu.

İşçilerden Şehmuz Aksonkar AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece 02.30'da hafiften yağmur yağmaya başladı. Ondan sonra bir hortum kalktı. Kınık Ovası'nı komple aldı. Önüne geleni silip süpürdü. Çadır diye bir şey kalmadı. İnsanlar çamurda, naylonun altında kaldı. Kocaman büyük ağaçlar devrildi." diye konuştu.

İşçilerden Azad Özyılmaz ise fırtınanın etkisiyle traktör römorkunun devrildiğini anlattı.

Bayram ve kızı Tülin Türkmen de ıslanan tütünlerinin üzerini kapatmaya çalışırken yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
işçi Kınık yağış

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